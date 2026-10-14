USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Lohnende USANA Health Sciences-Anlage?
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,58 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investierten, hätten nun 135,916 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 101,26 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 13.10.2026 auf 15,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,99 Prozent.
Der Marktwert von USANA Health Sciences betrug jüngst 273,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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