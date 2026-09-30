USANA Health Sciences Aktie

USANA Health Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in USANA Health Sciences-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das USANA Health Sciences-Papier 58,61 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,706 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 25,08 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 29.09.2026 auf 14,70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 74,92 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für USANA Health Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 273,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu USANA Health Sciences Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu USANA Health Sciences Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

USANA Health Sciences Inc. 12,70 1,60% USANA Health Sciences Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:16 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen