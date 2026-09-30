USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Langfristige Performance
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das USANA Health Sciences-Papier 58,61 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,706 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 25,08 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 29.09.2026 auf 14,70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 74,92 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für USANA Health Sciences eine Börsenbewertung in Höhe von 273,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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