NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem USANA Health Sciences-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.11.2016 wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63,43 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,577 USANA Health Sciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,65 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 10.11.2026 auf 13,10 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,35 Prozent verringert.

USANA Health Sciences war somit zuletzt am Markt 254,39 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at