NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem USANA Health Sciences-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

USANA Health Sciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die USANA Health Sciences-Anteile bei 95,40 USD. Bei einem USANA Health Sciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,048 USANA Health Sciences-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17,83 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 24.03.2026 auf 17,01 USD belief. Mit einer Performance von -82,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

USANA Health Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 313,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at