NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in USANA Health Sciences-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden USANA Health Sciences-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 63,30 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 157,978 USANA Health Sciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 494,47 USD, da sich der Wert einer USANA Health Sciences-Aktie am 21.07.2026 auf 22,12 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65,06 Prozent verringert.

USANA Health Sciences wurde am Markt mit 413,64 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at