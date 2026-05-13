USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Performance im Blick
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der USANA Health Sciences-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 65,26 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,323 USANA Health Sciences-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 266,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,40 Prozent.
USANA Health Sciences wurde am Markt mit 321,46 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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