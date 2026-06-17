USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|USANA Health Sciences-Investition
|
17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 102,84 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die USANA Health Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 0,972 USANA Health Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (19,01 USD), wäre das Investment nun 18,49 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 81,51 Prozent verringert.
USANA Health Sciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 358,03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!