NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in USANA Health Sciences von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in USANA Health Sciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,47 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,512 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 67,65 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 05.05.2026 auf 19,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32,35 Prozent.

USANA Health Sciences war somit zuletzt am Markt 343,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at