NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das USANA Health Sciences-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,28 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 275,634 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 5 603,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,96 Prozent gesunken.

Insgesamt war USANA Health Sciences zuletzt 372,42 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at