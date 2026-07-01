USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Rentable USANA Health Sciences-Anlage?
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein USANA Health Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 01.07.2025 wurde das USANA Health Sciences-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,88 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 313,676 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 696,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,03 Prozent verringert.
Der Marktwert von USANA Health Sciences betrug jüngst 387,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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