NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren bedeutet
Am 04.02.2016 wurden USANA Health Sciences-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 163,599 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 343,97 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 3 343,97 USD, was einer negativen Performance von 66,56 Prozent entspricht.
USANA Health Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 395,43 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
