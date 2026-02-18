NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen USANA Health Sciences-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem USANA Health Sciences-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die USANA Health Sciences-Anteile bei 62,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,057 USANA Health Sciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 331,73 USD, da sich der Wert eines USANA Health Sciences-Anteils am 17.02.2026 auf 20,66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 66,83 Prozent verkleinert.

USANA Health Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 381,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at