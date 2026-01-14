USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
|Performance unter der Lupe
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades USANA Health Sciences-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,55 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 298,063 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.01.2026 6 053,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,31 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 39,46 Prozent gleich.
Der USANA Health Sciences-Wert an der Börse wurde auf 376,75 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
