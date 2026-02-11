USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in USANA Health Sciences von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem USANA Health Sciences-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,229 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.02.2026 69,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,80 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte USANA Health Sciences einen Börsenwert von 385,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
