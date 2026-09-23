NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine USANA Health Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die USANA Health Sciences-Aktie gebracht.

Das USANA Health Sciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die USANA Health Sciences-Anteile bei 29,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 344,471 USANA Health Sciences-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 091,28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,09 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete USANA Health Sciences eine Marktkapitalisierung von 267,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at