USANA Health Sciences Aktie

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WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071

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Rentable USANA Health Sciences-Anlage? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel USANA Health Sciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in USANA Health Sciences von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in USANA Health Sciences-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit USANA Health Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,10 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die USANA Health Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,684 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des USANA Health Sciences-Papiers auf 14,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,12 Prozent vermindert.

USANA Health Sciences war somit zuletzt am Markt 281,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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