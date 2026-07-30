NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Veeco Instruments-Einstiegs gewesen.

Das Veeco Instruments-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 16,77 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 59,630 Veeco Instruments-Papiere. Die gehaltenen Veeco Instruments-Anteile wären am 29.07.2026 2 563,51 USD wert, da der Schlussstand 42,99 USD betrug. Damit wäre die Investition 156,35 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 2,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at