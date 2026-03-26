NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Das Veeco Instruments-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,193 Veeco Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Veeco Instruments-Papiers auf 36,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 781,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,12 Prozent vermehrt.

Am Markt war Veeco Instruments jüngst 2,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at