Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Rentable Veeco Instruments-Anlage?
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr eingebracht
Veeco Instruments-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,33 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 340,948 Veeco Instruments-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 43,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 947,15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,47 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Veeco Instruments betrug jüngst 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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