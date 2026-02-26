NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Veeco Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Veeco Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,796 Veeco Instruments-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,50 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 25.02.2026 auf 28,46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,50 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Veeco Instruments einen Börsenwert von 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at