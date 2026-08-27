Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Veeco Instruments-Anlage
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Veeco Instruments-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Veeco Instruments-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,94 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 501,505 Veeco Instruments-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Veeco Instruments-Papiers auf 46,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 154,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 131,54 Prozent.
Veeco Instruments war somit zuletzt am Markt 2,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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