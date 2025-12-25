NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Veeco Instruments-Investment gewesen.

Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 27,83 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,932 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 052,82 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 24.12.2025 auf 29,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 1,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at