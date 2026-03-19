NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Veeco Instruments-Aktie bei 21,84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,579 Veeco Instruments-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 141,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,00 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 41,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Veeco Instruments einen Börsenwert von 1,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at