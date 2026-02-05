Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Profitable Veeco Instruments-Anlage?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,008 Veeco Instruments-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 29,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,67 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Veeco Instruments eine Marktkapitalisierung von 1,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
