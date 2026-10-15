Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Rentabler Veeco Instruments-Einstieg?
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15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 15.10.2021 wurde das Veeco Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,263 Veeco Instruments-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 45,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,31 Prozent angezogen.
Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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