NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Veeco Instruments-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Veeco Instruments eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Veeco Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,71 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 388,954 Veeco Instruments-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 15.07.2026 22 154,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 121,55 Prozent vermehrt.

Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 3,54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at