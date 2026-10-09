VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Profitable VeriSign-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 10 Jahren eingefahren
Am 09.10.2016 wurden VeriSign-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das VeriSign-Papier bei 76,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 130,959 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (297,79 USD), wäre die Investition nun 38 998,17 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 38 998,17 USD, was einer positiven Performance von 289,98 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 26,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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