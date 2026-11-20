VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Lukrative VeriSign-Anlage?
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20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VeriSign-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 210,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,420 VeriSign-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der VeriSign-Aktie auf 306,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 531,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,32 Prozent.
Der Börsenwert von VeriSign belief sich zuletzt auf 27,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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