NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das VeriSign-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VeriSign-Anteile 233,03 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 4,291 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 269,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 158,56 USD wert. Damit wäre die Investition 15,86 Prozent mehr wert.

VeriSign wurde am Markt mit 24,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at