NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen VeriSign-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.10.2021 wurde die VeriSign-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das VeriSign-Papier bei 206,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,838 VeriSign-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VeriSign-Papiers auf 286,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 388,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,81 Prozent zugenommen.

VeriSign markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at