VeriSign Aktie

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WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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Lukrative VeriSign-Anlage? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VeriSign-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 213,91 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hat, hat nun 46,749 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 292,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 675,38 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 675,38 USD, was einer positiven Performance von 36,75 Prozent entspricht.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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