NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VeriSign gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem VeriSign-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 220,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das VeriSign-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,454 VeriSign-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VeriSign-Papiers auf 242,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,19 USD wert. Mit einer Performance von +10,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

VeriSign wurde am Markt mit 22,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at