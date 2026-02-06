VeriSign Aktie

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

Hochrechnung 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VeriSign gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem VeriSign-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 220,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das VeriSign-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,454 VeriSign-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VeriSign-Papiers auf 242,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,19 USD wert. Mit einer Performance von +10,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

VeriSign wurde am Markt mit 22,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

