VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Hochrechnung
|
22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das VeriSign-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,203 VeriSign-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 305,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 367,88 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 267,88 Prozent gleich.
Insgesamt war VeriSign zuletzt 27,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Verlust hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.at)
|
24.04.26
|Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)