NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das VeriSign-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,203 VeriSign-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 305,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 367,88 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 267,88 Prozent gleich.

Insgesamt war VeriSign zuletzt 27,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at