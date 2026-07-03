VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Anlage
|
03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das VeriSign-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 222,91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,449 VeriSign-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 115,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 256,43 USD belief. Damit wäre die Investition 15,04 Prozent mehr wert.
VeriSign wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,25 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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