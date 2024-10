NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VeriSign-Aktien gewesen.

Am 04.10.2019 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die VeriSign-Aktie an diesem Tag bei 184,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,425 VeriSign-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.10.2024 gerechnet (186,40 USD), wäre das Investment nun 1 011,18 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 011,18 USD entspricht einer Performance von +1,12 Prozent.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at