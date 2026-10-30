VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Rentable VeriSign-Anlage?
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die VeriSign-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 222,67 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 44,910 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 740,06 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 29.10.2026 auf 305,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,40 Prozent zugenommen.
Der VeriSign-Wert an der Börse wurde auf 27,37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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