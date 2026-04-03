NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VeriSign-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen VeriSign-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die VeriSign-Aktie bei 255,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 39,150 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 259,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 173,04 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,73 Prozent.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at