NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in VeriSign eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das VeriSign-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 75,60 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132,275 VeriSign-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 302,91 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Anteils am 29.01.2026 auf 244,21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 223,03 Prozent gleich.

Insgesamt war VeriSign zuletzt 23,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at