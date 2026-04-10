VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Performance unter der Lupe
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das VeriSign-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das VeriSign-Papier bei 212,58 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hat, hat nun 0,470 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.04.2026 126,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 269,88 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,95 Prozent.
Zuletzt verbuchte VeriSign einen Börsenwert von 24,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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