VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Profitable VeriSign-Anlage?
|
20.02.2026 16:04:32
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 5 Jahren verdient
VeriSign-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 197,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 50,518 VeriSign-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 10 943,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,62 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,43 Prozent angewachsen.
VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
20.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26