VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Lohnendes VeriSign-Investment?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Verlust hätte eine VeriSign-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem VeriSign-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das VeriSign-Papier bei 283,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 35,309 VeriSign-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 250,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 857,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,43 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte VeriSign einen Börsenwert von 23,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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