NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeriSign von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 286,67 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,349 VeriSign-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.07.2026 auf 261,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,25 USD wert. Mit einer Performance von -8,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete VeriSign eine Marktkapitalisierung von 23,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at