NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Vertex Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,49 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 1,258 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 443,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 557,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 457,50 Prozent gesteigert.

Vertex Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 110,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at