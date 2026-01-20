Vertex Pharmaceuticals Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.01.2023 wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 309,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,275 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 244,77 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Papiers am 16.01.2026 auf 441,36 USD belief. Mit einer Performance von +42,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Vertex Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 112,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
