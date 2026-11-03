Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Frühe Anlage
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Vertex Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 189,07 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,289 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie auf 553,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 925,64 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 925,64 USD, was einer positiven Performance von 192,56 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Vertex Pharmaceuticals betrug jüngst 141,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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