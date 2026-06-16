NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vertex Pharmaceuticals-Aktie bei 187,49 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,336 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (450,46 USD), wäre das Investment nun 24 025,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 140,26 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 112,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at