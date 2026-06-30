NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Vertex Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 445,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Vertex Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,246 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.06.2026 1 122,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 499,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,23 Prozent angezogen.

Vertex Pharmaceuticals wurde am Markt mit 124,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at