NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Vertex Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Vertex Pharmaceuticals-Papier bei 340,48 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,294 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,25 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 03.08.2026 auf 470,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,25 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 121,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at