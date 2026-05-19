Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Performance unter der Lupe
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Vertex Pharmaceuticals-Anteile bei 214,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,672 Anteile im Depot. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Aktien wären am 18.05.2026 2 039,62 USD wert, da der Schlussstand 436,58 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 103,96 Prozent vermehrt.
Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 110,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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