NASDAQ Composite Index-Titel Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Vertex Pharmaceuticals-Investition eingebracht

Am 08.08.2020 wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 272,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,366 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Anteile wären am 07.08.2023 126,50 USD wert, da der Schlussstand 345,32 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,50 Prozent zugenommen.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 87,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

